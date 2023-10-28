Непогода в Украине: без электричества в Черниговской области оказались 25 тысяч домов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Непогода оставила без электроснабжения 59 городов, поселков и сел в Черниговской области, местами затруднено движение транспорта, сообщил в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
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"Непогода оставила без электроснабжения 59 населенных пунктов области (более 25 тысяч абонентов). Поваленные деревья создали препятствия на дорогах", - написал Чаус в Telegram.
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По словам главы ОВА, больше всего сильный ветер прошелся по Прилуччине, обесточены 25 населенных пунктов, Нежинский район – 18, Корюковский – 9, Черниговский – 7.
Несмотря на погоду, все службы работают, отметил Чаус.
"Без крайней необходимости не выходите из дома и позаботьтесь о заряженных аккумуляторах телефонов", - указал он.
Напомним
Из-за непогоды 28 октября в Сумской области произошли обрывы электролиний. Без электроэнергии осталось 17 населенных пунктов.