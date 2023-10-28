Негода в Україні: частина Сумської області без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через негоду 28 жовтня на Сумщині сталися обриви електроліній. Без електроенергії залишилось 17 населених пунктів. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.
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«На Сумщині через негоду знеструмлено 17 населених пунктів. Внаслідок сильного вітру сталися обриви електроліній», - ідеться у повідомленні.
Станом на 12 годину без електроенергії залишалось 11 населених пунктів у Роменському та 6 - у Конотопському районах області. Повідомляється, що аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.
Ще одна ситуація сталася через порив вітру на вулиці Петропавлівській у Ромнах - там на проїжджу частину впало дерево.
Підрозділ пожежно-рятувальної частини міста швидко ліквідував небезпечні наслідки.
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