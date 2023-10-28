Непогода в Украине: часть Сумской области без света
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за непогоды 28 октября в Сумской области произошли обрывы электролиний. Без электроэнергии осталось 17 населенных пунктов. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.
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«В Сумской области из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов. В результате сильного ветра произошли обрывы электролиний», - говорится в сообщении.
По состоянию на 12 часов без электроэнергии оставалось 11 населенных пунктов в Роменском и 6 - в Конотопском районах области. Сообщается, что аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Еще одна ситуация произошла из-за порыва ветра на улице Петропавловской в Ромнах - там на проезжую часть упало дерево.
Подразделение пожарно-спасательной части города быстро ликвидировало опасные последствия.
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