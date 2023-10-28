Буревій у Києві: які наслідки і що з рухом транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Буревій у Києві поламав близько 600 дерев та заблокував рух транспорту. Наслідки негоди ще ліквідовують, повідомили у суботу у КМВА, пише УНН.
Деталі
"У столиці триває ліквідація наслідків буревію. Станом на 14:00 виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева", - ідеться у повідомленні.
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Від киян про повалені або пошкоджені дерева комунальники отримали вже 78 дзвінків.
Прибирають наслідки стихії 208 комунальників з 34 одиницями техніки.
"Першочергово - дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку. Великі гілки та стовбури розкряжовують на місці", - зазначили у КМВА.
Патрульна поліція Києва повідомила, що:
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- через повалене дерево на вулиці Вехній Вал в напрямку Набережно-Хрещатицької рух транспорту перекрито;
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- через падіння дерева на вулиці Олени Теліги в напрямку метро "Шулявська" рух транспорту ускладнено.
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Доповнення
Киян закликають дотримуватися правил безпеки в негоду, бути обережними на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами.