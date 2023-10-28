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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Ураган в Киеве: какие последствия и что с движением транспорта

Киев • УНН

 • 148407 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Ураган в Киеве поломал около 600 деревьев и заблокировал движение транспорта. Последствия непогоды еще ликвидируют, сообщили в субботу в КГВА, пишет УНН.

Ураган в Киеве: какие последствия и что с движением транспорта

Детали

"В столице продолжается ликвидация последствий урагана. По состоянию на 14:00 выявлено 592 поврежденных или поваленных дерева", - говорится в сообщении.

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От киевлян о поваленных или поврежденных деревьях коммунальщики получили уже 78 звонков.

Убирают последствия стихии 208 коммунальщиков с 34 единицами техники.

"В первую очередь - деревья и ветки, которые мешают транспорту, пешеходам, а также несут опасность. Большие ветки и стволы раскряжевывают на месте", - отметили в КГВА.

Патрульная полиция Киева сообщила, что:

  • из-за поваленного дерева на улице Вехний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой движение транспорта перекрыто;
  • из-за падения дерева на улице Елены Телиги в направлении метро "Шулявская" движение транспорта затруднено.

Дополнение

Киевлян призывают соблюдать правила безопасности в непогоду, быть осторожными на улице и не парковать автомобили под деревьями.

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