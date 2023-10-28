Ураган в Киеве: какие последствия и что с движением транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Ураган в Киеве поломал около 600 деревьев и заблокировал движение транспорта. Последствия непогоды еще ликвидируют, сообщили в субботу в КГВА, пишет УНН.
Детали
"В столице продолжается ликвидация последствий урагана. По состоянию на 14:00 выявлено 592 поврежденных или поваленных дерева", - говорится в сообщении.
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От киевлян о поваленных или поврежденных деревьях коммунальщики получили уже 78 звонков.
Убирают последствия стихии 208 коммунальщиков с 34 единицами техники.
"В первую очередь - деревья и ветки, которые мешают транспорту, пешеходам, а также несут опасность. Большие ветки и стволы раскряжевывают на месте", - отметили в КГВА.
Патрульная полиция Киева сообщила, что:
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- из-за поваленного дерева на улице Вехний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой движение транспорта перекрыто;
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- из-за падения дерева на улице Елены Телиги в направлении метро "Шулявская" движение транспорта затруднено.
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Дополнение
Киевлян призывают соблюдать правила безопасности в непогоду, быть осторожными на улице и не парковать автомобили под деревьями.