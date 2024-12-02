На Черкасщине разоблачена наркогруппировка с месячным оборотом в 5 млн грн

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40 человек организовали масштабное производство и сбыт наркотиков в Черкасской области. Во время 120 обысков изъяты наркотики и оборудование на 20 млн грн, задержанным грозит до 12 лет заключения.

Будут судить 40 участников преступной организации, которые сбывали наркотики в Черкасской области, подсудимые зарабатывали до 5 миллионов гривен в месяц, пишет УНН с ссылкой на Национальную полицию Украины.

Двое жителей Черкасс организовали настоящее нарко производство, действовавшее по трем направлениям. В частности, производство амфетамина, выращивание конопли и сбыт наркотиков в регионе.

Производством занимались три отдельные группы со своими лидерами, которые были подотчетны руководителям преступной организации. по информации Департамента стратегических расследований, мощности цеха по изготовлению амфетамина, располагавшегося в Черкассах, позволял изготавливать до 10 кг "фена" ежемесячно.

На нескольких участках в Каневском районе выращивалась конопля, а также в квартирах фигурантов. Весь процесс был четко организован, с охраной, технологами и менеджерами, которые контролировали деятельность "сотрудников". 

Продукция доставлялась в места сбыта, где ее фасовали и передавали наркокурьерам для дальнейшей продажи через закладки и "из рук в руки" в Черкассах и регионе.

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Для ликвидации преступной организации в декабре 2023 года привлекли почти 700 полицейских: следователей Главного следственного управления Нацполиции и областных управлений полиции, оперативников Департамента стратегических расследований и территориальных управлений и бойцов полиции особого назначения.

Правоохранителями было проведено более 120 одновременных обысков по местам проживания дельцов, производства амфетамина и выращивания конопли. Изъяли наркотики, деньги, оружие, спецоборудование, автомобили, черновые записи и блокноты с "рецептами".

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По предварительным подсчетам стоимость изъятого достигает 20 миллионов гривен.В результате, было задержано 40 человек, которым выдвинули подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины.

Участникам преступной организации грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним 

В столице разоблачена группа наркодилеров, которые поставляли кокаин в упаковках кофе и продавали его через Telegram. Во время обысков изъято 800 г кокаина, 2 кг каннабиса и 5 млн грн.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
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