В Черкасской области за сутки выявлено 14 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. За сутки областной лабораторный центр провел 116 ПЦР-исследований, 14 из которых оказались положительными на COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.
География выявления новых случаев такова:
8 - г. Черкассы
3 - Драбовский район,
1 - Смелянский район,
1 - Чернобаевский район,
1 - г. Каменка.
"С начала карантинного периода в Черкасской области зафиксировали 165 инфицированных коронавирусом, выздоровели - 43 человека.
На амбулаторном лечении - 76 человек, на стационарном в медицинских учреждениях области - 36", - отметил Боднар.
Напомним, бизнес Черкасской области собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производителя курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.
В общем МХП предоставил 84 млн грн на преодоление коронавируса. Деньги направлены также Винницкой области и в общенациональный фонд.
Кроме того, компания реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.