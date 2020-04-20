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На Черкащині за добу виявлено 14 інфікованих коронавірусом

На Черкащині за добу виявлено 14 інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. За добу обласний лабораторний центр провів 116 ПЛР-досліджень, 14 з яких виявилися позитивними на
COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.

Географія виявлення нових випадків така:

8 — м. Черкаси;
3 — Драбівський район;
1 — Смілянський район;
1 — Чорнобаївський район;
1 — м. Кам’янка.

“Із початку карантинного періоду на Черкащині зафіксували 165 інфікованих коронавірусом, одужали - 43 особи.

На амбулаторному лікуванні — 76 осіб, на стаціонарному в медичних закладах області — 36”, — зазначив Боднар.

Нагадаємо, бізнес Черкащини зібрав майже 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробника курятини “Наша Ряба”, чиї потужності розташовані у Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн. 

Загалом МХП надав 84 млн грн на подолання коронавірусу. Гроші спрямовані також Вінницькій області і в загальнонаціональний фонд.

Окрім того, компанія реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу “Соціальний магазин”, яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ “Миронівська птахофабрика” та ДП “Перемога Нова”. У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.

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