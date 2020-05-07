В Черкасской области осудят злоумышленника, который во время кражи жестоко убил человека

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении злоумышленника, который ради наживы совершил умышленное убийство жителя Черкасской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершено досудебное расследование по обвинению ранее судимого 40-летнего жителя Смилянского района в умышленном причинении смерти другому человеку из корыстных побуждений, разбойном нападении с причинением тяжких телесных повреждений и умышленном причинении легких телесных повреждений потерпевшему. Сейчас обвинительный акт направлено в суд.

"По данным следствия, обвиняемый 24 ноября 2019 года, находясь в домовладении потерпевшего, с целью дальнейшего завладения его имуществом, нанес последнему многочисленные удары молотком и ножом в различные части тела, причинив телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего. После этого, с целью беспрепятственного бегства с места преступления, он ударил молотком и связал другое лицо, которое также находилось в указанном домовладении", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, Павлоградский суд признал виновным 46-летнего жителя города в том, что он убил товарища в Международный женский день. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.