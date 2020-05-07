В Черкасской области осудят злоумышленника, который во время кражи жестоко убил человека
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Черкасской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который в 2019 году с целью завладения чужим имуществом молотком и ножом жестоко убил человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении злоумышленника, который ради наживы совершил умышленное убийство жителя Черкасской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завершено досудебное расследование по обвинению ранее судимого 40-летнего жителя Смилянского района в умышленном причинении смерти другому человеку из корыстных побуждений, разбойном нападении с причинением тяжких телесных повреждений и умышленном причинении легких телесных повреждений потерпевшему. Сейчас обвинительный акт направлено в суд.
"По данным следствия, обвиняемый 24 ноября 2019 года, находясь в домовладении потерпевшего, с целью дальнейшего завладения его имуществом, нанес последнему многочисленные удары молотком и ножом в различные части тела, причинив телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего. После этого, с целью беспрепятственного бегства с места преступления, он ударил молотком и связал другое лицо, которое также находилось в указанном домовладении", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, Павлоградский суд признал виновным 46-летнего жителя города в том, что он убил товарища в Международный женский день. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.