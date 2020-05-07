На Черкащині судитимуть зловмисника, який під час крадіжки жорстоко вбив людину

"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно зловмисника, який заради наживи вчинив умисне вбивство жителя Черкащини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завершено досудове розслідування за обвинуваченням раніше судимого 40-річного жителя Смілянського району в умисному заподіянні смерті іншій людині з корисливих мотивів, розбійному нападі з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та умисному спричиненні легких тілесних ушкоджень потерпілому. Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

"За даними слідства, обвинувачений 24 листопада 2019 року, перебуваючи у домоволодінні потерпілого, з метою подальшого заволодіння його майном, наніс останньому численні удари молотком і ножем в різні частини тіла, спричинивши тілесні ушкодження, від яких настала смерть потерпілого. Після цього, з метою безперешкодної втечі з місця злочину, він ударив молотком і зв’язав іншу особу, яка також перебувала в указаному домоволодінні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, Павлоградський суд визнав винним 46-річного мешканця міста у тому, що він вбив товариша у Міжнародний жіночий день. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.