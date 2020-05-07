На Черкащині судитимуть зловмисника, який під час крадіжки жорстоко вбив людину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, який у 2019 році з метою заволодіння чужим майном молотком та ножем жорстоко вбив людину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно зловмисника, який заради наживи вчинив умисне вбивство жителя Черкащини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завершено досудове розслідування за обвинуваченням раніше судимого 40-річного жителя Смілянського району в умисному заподіянні смерті іншій людині з корисливих мотивів, розбійному нападі з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та умисному спричиненні легких тілесних ушкоджень потерпілому. Наразі обвинувальний акт направлено до суду.
"За даними слідства, обвинувачений 24 листопада 2019 року, перебуваючи у домоволодінні потерпілого, з метою подальшого заволодіння його майном, наніс останньому численні удари молотком і ножем в різні частини тіла, спричинивши тілесні ушкодження, від яких настала смерть потерпілого. Після цього, з метою безперешкодної втечі з місця злочину, він ударив молотком і зв’язав іншу особу, яка також перебувала в указаному домоволодінні", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, Павлоградський суд визнав винним 46-річного мешканця міста у тому, що він вбив товариша у Міжнародний жіночий день. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.