В Черкасской области неизвестные ограбили пенсионеров

Происшествие произошло в селе Княжа Крыныця. Неизвестные проникли в частный дом где избили и связали хозяев (супруги 1938 и 1941 рождения).



После этого злоумышленники забрали деньги в сумме почти 20 000 гривен и скрылись с места совершения преступлений.



По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК (разбой).



Как сообщал УНН, в Кобеляках ограбили банк и избили директора отделения.



Как сообщал УНН, в Черкасской области воры с топором ограбили банкомат.