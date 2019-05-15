В Черкасской области неизвестные ограбили пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Черкасской области неизвестные избили и ограбили пожилых супругов. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в селе Княжа Крыныця. Неизвестные проникли в частный дом где избили и связали хозяев (супруги 1938 и 1941 рождения).
После этого злоумышленники забрали деньги в сумме почти 20 000 гривен и скрылись с места совершения преступлений.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК (разбой).
Как сообщал УНН, в Кобеляках ограбили банк и избили директора отделения.
Как сообщал УНН, в Черкасской области воры с топором ограбили банкомат.