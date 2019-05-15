На Черкащині невідомі пограбували пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Черкаській області невідомі побили та пограбували літнє подружжя. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася у селі Княжа Криниця. Невідомі проникли до приватного будинку де побили та зв’язали господарів (чоловік та дружина 1938 та 1941 років народження).
Після цього зловмисники забрали гроші на суму майже 20 тисяч гривень та зникли з місця вчинення злочинів.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 ККУ (розбій).
Як повідомляв УНН, у Кобеляках пограбували банк та побили директора відділення.
Як повідомляв УНН, на Черкащині злодії з сокирою пограбували банкомат.