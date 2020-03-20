В Черкасской области двум несовершеннолетним сообщили о подозрении за избиение подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Черкасской области сообщили о подозрении двум несовершеннолетним, безосновательно избившим подростков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"По результатам собранных доказательств 2 подросткам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство, а именно грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по версии следствия, двое 17-летних парней по предварительному сговору, в вечернее время, находясь в общественном месте в городе Золотоноша, безосновательно нанесли телесные повреждения двум подросткам, сопровождая указанные действия угрозами физической расправы и нецензурными выражениями.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Николаевской области сообщили о подозрении подростку, которого подозревают в изнасиловании 8-летнего мальчика.