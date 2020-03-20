На Черкащині двом неповнолітнім повідомили про підозру за побиття підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Черкащині повідомили про підозру двом неповнолітнім, які безпідставно побили підлітків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"За результатами зібраних доказів 2 підліткам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство, а саме грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за версією слідства, двоє 17-річних хлопців за попередньою змовою, у вечірній час, перебуваючи у громадському місці в місті Золотоноша, безпідставно спричинили тілесні ушкодження двом підліткам, супроводжуючи указані дії погрозами фізичної розправи та нецензурними висловами.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Миколаївщині повідомили про підозру підлітку, якого підозрюють у зґвалтуванні 8-річного хлопчика.