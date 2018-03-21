В Черкасской области арестовали отца за избиение младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области взят под стражу мужчина, который избил собственную дочь-младенца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
"В настоящее время установлено, что к избиению девочки 2017 рождения причастен ее отец, который самостоятельно ухаживая за малолетним ребенком, нанес последний несколько ударов. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы, где продолжается борьба за жизнь ребенка", - говорится в сообщении.
Злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Кроме того, Звенигородской местной прокуратурой начато уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.
Одновременно прокуратурой инициирован вопрос по выяснению причин и условий, которые привели к нарушению прав ребенка, а также целесообразности лишения его родителей родительских прав.
Напомним, полиция Луганской области разыскивает женщину, которая ночью 20 марта оставила новорожденного ребенка вблизи автостанции поселка Троицкое. Жизни ребенка ничего не угрожает.