На Черкащині арештували батька за побиття немовляти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області взято під варту чоловіка, який побив власну доньку-немовля. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
"На цей час установлено, що до побиття дівчинки 2017 року народження причетний її батько, який самостійно доглядаючи за малолітньою дитиною, наніс останній декілька ударів. Наразі немовля перебуває в тяжкому стані в реанімаційному відділенні лікарні, де продовжується боротьба за життя дитини", - йдеться у повідомленні.
Зловмисника затримано та оголошено йому про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Крім того, Звенигородською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.
Одночасно прокуратурою ініційовано питання щодо з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дитини, а також доцільності позбавлення її батьків батьківських прав.
Нагадаємо, поліція Луганщини розшукує жінку, яка вночі 20 березня залишила новонароджену дитину поблизу автостанції селища Троїцьке. Життю дитини нічого не загрожує.