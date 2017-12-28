На время новогодних праздников пограничная служба усилит меры безопасности

“С наступлением рождественских и новогодних праздников по всем участкам границы наблюдается динамичное движение лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу и линию разграничения в районе проведения АТО. Чтобы обеспечить максимально безопасное и комфортное их пересечение, сотрудники Государственной пограничной службы Украины еще накануне Рождества приступили к усиленным мерам несения службы на государственной границе”, — говорится в сообщении.

Увеличение пассажиро-транспортного потока фиксируются как на выезд, так и на въезд, в частности на западном участке границы. Сейчас Госпогранслужбой во взаимодействии с правоохранительными органами сопредельных стран приняты все возможные меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами. Для этого, как отмечается, в разы увеличено количество пограничных нарядов, к проверкам и обзорам привлечены служебные собаки и используются все возможные технические средства.

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Особое внимание в период праздничных дней уделяется функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО. Как и по всем участкам границы, здесь проводятся мероприятия по усилению противодействия террористической деятельности боевиков, а подразделения Госпогранслужбы приведены в готовность для отражения их возможных внезапных нападений. Для своевременного реагирования ведется круглосуточный мониторинг оперативной обстановки, а личный состав подразделений, который выполняет задачи в зоне проведения АТО, обеспечен всем необходимым.

На новогодние и рождественские праздники все КПВВ на админгранице с оккпированной АР Крым и в районе проведения АТО, в частности в Донецкой и Луганской областях, будут работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей.

В ГПСУ призвали всех граждан, пересекающих государственную границу Украины, тщательно и заблаговременно готовиться к своим путешествий, с обязательным учетом погодных условий.

Как сообщал УНН, пограничники на Закарпатье предупредили о возможном увеличении очередей в пунктах пропуска.