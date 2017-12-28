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На час новорічно-різдвяних свят прикордонна служба посилить заходи безпеки

Київ • УНН

 • 9898 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У період новорічних та різдвяних свят Державна прикордонна служба посилює заходи безпеки. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

На час новорічно-різдвяних свят прикордонна служба посилить заходи безпеки

“З настанням різдвяних та новорічних свят по всіх ділянках кордону спостерігається динамічний рух осіб та транспортних засобів, що прямують через державний кордон та лінію розмежування в районі проведення АТО. Аби забезпечити максимально безпечний та комфортний їх перетин, співробітники Державної прикордонної служби України ще напередодні Різдва приступили до посилених заходів несення служби на державному кордоні”, — йдеться у повідомленні.

Збільшення пасажиро-транспортного потоку фіксуються як на виїзд, так і на в’їзд, зокрема на західній ділянці кордону. Наразі Держприкордонслужбою у взаємодії з правоохоронними органами суміжних країн вжито всі можливі заходи для забезпечення комфортного, безпечного та максимально швидкого перетину державного кордону громадянами. Для цього, як зазначається, в рази збільшено кількість прикордонних нарядів, до перевірок та оглядів залучені службові собаки й використовуються усі можливі технічні засоби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На новорічні свята рятувальники працюватимуть у посиленому режимі

Особлива увага в період святкових днів приділяється функціонуванню контрольних пунктів в’їзду-виїзду, що розташовані на лінії розмежування в районі проведення АТО. Як і по всій ділянці кордону, тут проводяться заходи щодо посилення протидії терористичній діяльності бойовиків, а підрозділи Держприкордонслужби приведені у готовність для відбиття їх можливих раптових нападів. Для своєчасного реагування на такі випади ведеться цілодобовий моніторинг оперативної обстановки, а особовий склад підрозділів, який виконує завдання в зоні проведення АТО, забезпечено усім необхідним.

На новорічні та різдвяні свята всі КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим та в районі проведення АТО, зокрема в Донецькій та Луганській областях, працюватимуть в штатному режимі. Обмеження може бути застосоване лише у разі загострення ситуації та загрози життю людей.

У ДПСУ закликали усіх громадян, які перетинають державний кордон України, ретельно та завчасно готуватися до своїх подорожей, з обов’язковим врахуванням погодних умов.

Як повідомляв УНН, прикордонники на Закарпатті попередили про можливе збільшення черг у пунктах пропуску.

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