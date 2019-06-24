На Бурштынской ТЭС травмировался человек

“Несчастный случай произошел около 6:30 в котлотурбинного цеха. На 29-й отметке во время обхода оборудования получил ожоги (75% тела) работник станции, житель Орлова. Ожоги пострадавший получил в результате срабатывания предохранительного клапана и выброса горячей пыли”, — сообщили в департаменте.

Пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу Ивано-Франковска, его состояние тяжелое.

Как сообщал УНН, в Донецкой области на шахте “Южнодонбасская № 1” горняки отказались спускаться в шахту, в связи с чем добыча угля была остановлена.