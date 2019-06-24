На Бурштинській ТЕС травмувався чоловік
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 червня. УНН. На Прикарпатті, на теплоелектростанції в місті Бурштин травмувався чоловік. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ОДА, пише УНН.
“Нещасний випадок стався близько 6:30 в котлотурбінному цеху. На 29-й відмітці під час обходу обладнання отримав опіки (75% тіла) працівник станції, житель Бурштина. Опіки потерпілий отримав внаслідок спрацювання запобіжного клапану та викиду гарячого пилу”, — повідомили в департаменті.
Потерпілого госпіталізували в Обласну клінічну лікарню Івано-Франківська, його стан важкий.
Як повідомляв УНН, на Донеччині на шахті “Південнодонбаська № 1” гірники відмовилися спускатися в шахту, у зв’язку з чим видобуток вугілля було зупинено.