На Донеччині зупинено видобуток вугілля: гірники відмовилися спускатися в шахту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На Донеччині на шахті “Південнодонбаська № 1” гірники відмовилися спускатися в шахту, у зв’язку з чим видобуток вугілля було зупинено. Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
“Сьогодні також перша зміна ДП ШУ „Південнодонбаська № 1“ відмовилися спускатися в шахту, зупинено видобуток вугілля”, — написав він.
Зі слів Волинця, шахтарі ДП ШУ “Південнодонбаська № 1” у неділю продовжили акцію протесту, вони відмовляються спускатися в шахту.
Гірники вимагають виплатити заборгованість із заробітної плати та повернути 200 млн грн, які підприємству заборгувало ДП “Держвуглепостач”.
Нагадаємо, питання з виплатою заборгованості із зарплатні шахтарям ДП “Львіввугілля” та “Волиньвугілля” у Зеленського обіцяли вирішити ще минулого тижня.