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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

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На Донеччині зупинено видобуток вугілля: гірники відмовилися спускатися в шахту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. На Донеччині на шахті “Південнодонбаська № 1” гірники відмовилися спускатися в шахту, у зв’язку з чим видобуток вугілля було зупинено. Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.

На Донеччині зупинено видобуток вугілля: гірники відмовилися спускатися в шахту

“Сьогодні також перша зміна ДП ШУ „Південнодонбаська № 1“ відмовилися спускатися в шахту, зупинено видобуток вугілля”, — написав він.

Зі слів Волинця, шахтарі ДП ШУ “Південнодонбаська № 1” у неділю продовжили акцію протесту, вони відмовляються спускатися в шахту.

Гірники вимагають виплатити заборгованість із заробітної плати та повернути 200 млн грн, які підприємству заборгувало ДП “Держвуглепостач”.

Нагадаємо, питання з виплатою заборгованості із зарплатні шахтарям ДП “Львіввугілля” та “Волиньвугілля” у Зеленського обіцяли вирішити ще минулого тижня. 

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