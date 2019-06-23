В Донецкой области остановлена добыча угля: горняки отказались спускаться в шахту
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Донецкой области на шахте "Южнодонбасская № 1" горняки отказались спускаться в шахту, в связи с чем добыча угля была остановлена. Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.
"Сегодня также первая смена ГП ШУ "Южнодонбасская № 1" отказались спускаться в шахту, остановлена добыча угля", - написал он.
По словам Волынца, шахтеры ГП ШУ "Южнодонбасская № 1" в воскресенье продолжили акцию протеста, они отказываются спускаться в шахту.
Горняки требуют выплатить задолженность по заработной плате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало ГП "Госуглепостач".
Напомним, вопрос с выплатой задолженности по зарплате шахтерам ГП "Львовуголь" и "Волыньуголь" у Зеленского обещали решить еще на прошлой неделе.