На Burning Man презентовали украинскую инсталляцию "птицы-феникса"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. На фестивале Burning Man в США, который проходит в пустыне Блэк-Рок і штате Невада украинцы представили художественную акцию - горящую птицу-феникса, из пепла которой появляется огромный стальной и несокрушимый украинский трезубец. Об этом сообщил в соцсетях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
Детали
Как отметил Кулеба, Burning Man — одно из самых культовых событий в мировой культуре, проводимое в пустыне Блэк-Рок, куда ведущие художники со всего мира привозят свои работы.
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«Я благодарен художникам, которые создали эту инсталляцию, талантливым украинским художникам Алексею Саю и Богдане Косминой, а также команде художественного объединения STROOM ART, которая реализовала проект, - Виталию Дейнеге и Алле Лопаткиной», - отметил Кулеба.
Он отметил, что птица-феникс - это именно тот мощный нарратив, который мы продвигаем за рубежом - «несокрушимая Украина, которая возрождается и становится еще сильнее из пепла войны».
Добавил, что анимационную легенду о птице-фениксе озвучила украинский волонтер, основательница благотворительного движения «Птицы» Тата Кеплер.
Кулеба также выложил видеоролик об этой художественной инсталляции. А также отметил, что представлять Украину на международной художественной арене так же важно, как и на дипломатическом треке.
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