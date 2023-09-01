На Burning Man презентовали украинскую инсталляцию "птицы-феникса"

Детали

Как отметил Кулеба, Burning Man — одно из самых культовых событий в мировой культуре, проводимое в пустыне Блэк-Рок, куда ведущие художники со всего мира привозят свои работы.

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«Я благодарен художникам, которые создали эту инсталляцию, талантливым украинским художникам Алексею Саю и Богдане Косминой, а также команде художественного объединения STROOM ART, которая реализовала проект, - Виталию Дейнеге и Алле Лопаткиной», - отметил Кулеба.

Он отметил, что птица-феникс - это именно тот мощный нарратив, который мы продвигаем за рубежом - «несокрушимая Украина, которая возрождается и становится еще сильнее из пепла войны».

Добавил, что анимационную легенду о птице-фениксе озвучила украинский волонтер, основательница благотворительного движения «Птицы» Тата Кеплер.

Кулеба также выложил видеоролик об этой художественной инсталляции. А также отметил, что представлять Украину на международной художественной арене так же важно, как и на дипломатическом треке.

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