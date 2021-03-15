У фестивалю Burning Man з'явиться постійний майданчик в Неваді

Що відомо

За відомостями газети, організатори фестивалю купили ділянку в окрузі Вашо в штаті Невада загальною площею 1 537 га, місце отримало назву Fly Ranch. Майже 200 заявок надійшло на оформлення нового простору, багато хто з них концентруються на використанні екологічних матеріалів, створенні навчальних зон.

Сформоване журі відібрало 10 кращих проектів які отримають 150 тис. доларів на створення регенеративного простору з системами збору води, електропостачання від сонячних батарей, утилізації відходів та вирощування рослин. Переможцем конкурсу став концепт двох студентів Массачусетського технологічного інституту, які запропонували будувати дерев’яні конструкції стилізовані під часник, пір’я зеленої цибулі і горіхи макадамія.

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Довідково

Фестиваль Burning Man, що влаштовується щорічно з 1986 року, проходить в пустелі Блек-Рок в Неваді протягом декількох днів в кінці серпня і початку вересня. Він присвячений головним чином сучасного мистецтва і творчого самовираження. Під кінець фестивалю організатори заходу за традицією спалюють гігантську дерев’яну людську фігуру.

burning man is planning a sustainable, permanent space called fly ranchhttps://t.co/TNhkOCHHQG pic.twitter.com/P2zAThn3gH