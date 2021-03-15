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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45246 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63462 просмотра

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У фестиваля Burning Man появится постоянная площадка в Неваде

У фестиваля Burning Man появится постоянная площадка в Неваде

Киев  •  УНН

 • 16750 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Фестиваль Burning Man в сотрудничестве с некоммерческой организацией Land Art Generator Project разрабатывают дизайн для постоянной площадки, где любители творческого самовыражения смогут целый год реализовывать свой потенциал. Об этом сообщила газета Architect's, передает УНН.

Что известно

По сведениям газеты, организаторы фестиваля купили участок в округе Вашо в штате Невада общей площадью 1537 га, место получило название Fly Ranch. Почти 200 заявок поступило на оформление нового пространства, многие из них концентрируются на использовании экологичных материалов, создании учебных зон.

Сложившееся жюри отобрало 10 лучших проектов, которые получат 150 тыс. долларов на создание регенеративного пространства с системами сбора воды, электроснабжения от солнечных батарей, утилизации отходов и выращивания растений. Победителем конкурса стал концепт двух студентов Массачусетского технологического института, которые предложили строить деревянные конструкции стилизованные под чеснок, перья зеленого лука и орехи макадамия.

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Справка

Фестиваль Burning Man, устраиваемый ежегодно с 1986 года, проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде в течение нескольких дней в конце августа и начале сентября. Он посвящен главным образом современному искусству и творческому самовыражению. Под конец фестиваля организаторы мероприятия по традиции сжигают огромную деревянную человеческую фигуру.

burning man is planning a sustainable, permanent space called fly ranch https://t.co/TNhkOCHHQG pic.twitter.com/P2zAThn3gH

— designboom (@designboom) March 5, 2021

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