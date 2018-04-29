Помер один із засновників фестивалю Burning Man Леррі Харві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Засновник американського фестивалю мистецтв Burning Man (“Палаюча людина”), художник і активіст Леррі Харві помер в Сан-Франциско в суботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на на сайті фестивалю.
“Творець нашого фестивалю і наш друг Леррі Харві помер”, — йдеться в заяві команди фестивалю.
Там також уточнюється, що Харві, якому було 70 років, пережив обширний інсульт 4 квітня, однак так і не зміг повністю оговтатися.
Фестиваль Burning Man, що влаштовується щорічно з 1986 року, проходить у пустелі Блек-Рок (штат Невада) протягом восьми днів. Фестиваль присвячений сучасному мистецтву і творчому самовираженню. Кульмінація відбувається в суботу після заходу сонця, коли спалюють величезну дерев’яну статую людини.
Нагадаємо, 20 квітня шведський діджей Тім Берглінг, відомий під псевдонімом Avicii, наклав на себе руки.