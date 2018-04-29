Умер один из основателей фестиваля Burning Man Лэрри Харви

“Творец нашего фестиваля и наш друг Лэрри Харви умер”, — говорится в заявлении команды фестиваля.

Там также уточняется, что Харви, которому было 70 лет, пережил обширный инсульт 4 апреля, однако так и не смог полностью оправиться.

Фестиваль Burning Man, устраиваемый ежегодно с 1986 года, проходит в пустыне Блэк-Рок (штат Невада) в течение восьми дней. Фестиваль посвящен современному искусству и творческому самовыражению. Кульминация происходит в субботу после захода солнца, когда сжигают огромную деревянную статую человека.

Напомним, 20 апреля шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, покончил с собой.