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Умер один из основателей фестиваля Burning Man Лэрри Харви

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Основатель американского фестиваля искусств Burning Man (“Горящий человек”), художник и активист Лэрри Харви умер в Сан-Франциско в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на на сайте фестиваля.

Умер один из основателей фестиваля Burning Man Лэрри Харви

“Творец нашего фестиваля и наш друг Лэрри Харви умер”, — говорится в заявлении команды фестиваля.

Там также уточняется, что Харви, которому было 70 лет, пережил обширный инсульт 4 апреля, однако так и не смог полностью оправиться.

Фестиваль Burning Man, устраиваемый ежегодно с 1986 года, проходит в пустыне Блэк-Рок (штат Невада) в течение восьми дней. Фестиваль посвящен современному искусству и творческому самовыражению. Кульминация происходит в субботу после захода солнца, когда сжигают огромную деревянную статую человека.

Напомним, 20 апреля шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, покончил с собой.

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