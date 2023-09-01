На Burning Man презентували українську інсталяцію "птаха-фенікса"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На фестивалі Burning Man у США, що проходить у пустелі Блек-Рок у штаті Невада українці представили мистецьку акцію - палаючого птаха-фенікса, з попелу якого зʼявляється величезний сталевий і незламний український тризуб. Про це повідомив у соцмережах міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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Як зазначив Кулеба, Burning Man — одна з найкультовіших подій у світовій культурі, що проводиться в пустелі Блек-Рок, куди провідні митці з усього світу привозять свої роботи.
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«Я вдячний митцям, які створили цю інсталяцію, талановитим українським художникам Олексію Саю та Богдані Косміній, а також команді мистецького об’єднання STROOM ART, яка реалізувала проєкт, - Віталію Дейнезі та Аллі Лопаткіній», - зазначив Кулеба.
Він наголосив, що птах-фенікс - це саме той потужний наратив, який ми просуваємо за кордоном - «незламна Україна, яка відроджується та постає ще сильнішою з попелу війни».
Додав, що анімаційну легенду про птаха-фенікса озвучила українська волонтерка, засновниця благодійного руху «Птахи» Тата Кеплер.
Кулеба також виклав відеоролик про цю мистецьку інсталяцію. А також наголосив, що представляти Україну на міжнародній мистецькій арені так само важливо, як і на дипломатичному треку.
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