На Буковине нашли пропавшего малыша за несколько километров от дома
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В селе на Буковине после шести часов поисков нашли пропавшего малыша в нескольких километрах от дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.
"12 июля, примерно в 13:30 в полицию поступило сообщение об исчезновении двухлетнего жителя села Мариничи. В поисках ребенка приняли участие почти 200 правоохранителей, работников лесного хозяйства и местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к поискам ребенка привлекли сектор ювенальной превенции, уголовный розыск, роту полиции особого назначения, кинологов ГУНП, спасателей, пограничников и работников лесного хозяйства.
"В течение шести часов поисковые группы метр за метром отрабатывали улицы села, осуществляя подворовой обход, проверяли заброшенные здания, пристройки, автомобили, сады, берега реки и местный лес. Также полицейские осуществляли аэросъемки территории с помощью квадрокоптера. Ребенка удалось найти в лесу в нескольких километрах от дома. Сотрудники полиции передали мальчика родителям. Семейный врач осмотрел малыша. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, на Закарпатье поздно вечером поступило сообщение об исчезновении 2-летнего мальчика. Его искали всю ночь и нашли в заброшенном доме в километре от дома.