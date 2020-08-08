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На Закарпатті вночі загубився 2-річний хлопчик

На Закарпатті вночі загубився 2-річний хлопчик

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Закарпатті пізно ввечері надійшло повідомлення про зникнення 2-річного хлопчика. Його шукали всю ніч та знайшли у покинутому будинку за кілометр від дому. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області.

Впродовж всієї ночі особовий склад поліції Мукачева, спільно з нацгвардійцями, працівниками ювенальної превенції та кінологами, обстежували місцеву територію у пошуках зниклого хлопчика. Дитину знайшли в закинутому будинку дачного сектору за кілометр від місця проживання.

“Про відсутність вдома 2-річного сина 29-річна мукачівка повідомила працівників поліції близько 11-ої години ночі. На пошуки дитини одразу ж були орієнтовані 35 поліцейських особового складу Мукачівського відділку поліції, 15 службовців Нацгвардії, інспектори ювенальної превенції, оперативно-розшукова група та кінологи”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що впродовж ночі правоохоронці ретельно обстежували прилеглі території, опитували сусідів, родичів та можливих очевидців напрямку руху хлопчика.

“В результаті, дитину знайшли. Виявилося, що хлопчик заснув у одній з кімнат закинутого будинку дачного сектору, що розташований приблизно за кілометр від дому”, — додається у повідомленні.

Наразі хлопчика обстежують медики. За попередньою інформацією, його здоров’ю та життю нічого не загрожує. За неналежний догляд за дитиною на матір хлопчика складено адміністративний протокол.

Нагадаємо, біля селища Широкий Луг на Закарпатті чотири хлопці заблукали у лісі, збираючи чорниці. Рятувальники їх знайшли і направили додому.

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