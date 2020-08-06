На Закарпатті чотири хлопці заблукали у лісі, збираючи чорниці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Біля селища Широкий Луг на Закарпатті чотири хлопці заблукали у лісі збираючи чорниці. Рятувальники їх знайшли і направили додому. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“6 серпня о 04:30 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили, що в районі полонини Менчул біля с.Широкий Луг Тячівського району, збираючи чорницю, втратили орієнтир та заблукали четверо мешканців с. Добрянське віком 18-20 років”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що хлопці самі повідомили рятувальникам про те, що заблукали, коли самотужки не змогли повернутися додому.
“О 12:40 заблукалих людей було знайдено поблизу г.Менчул в районі ур. Велика Уголька та доправлено до їхнього місця проживання”, — додали в повідомленні.
Нагадаємо, у селищі Могилів на Дніпропетровщині матір з дитиною 2015 року народження заблукали у лісі, рятувальники знайшли їх неушкодженими.