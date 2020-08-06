На Закарпатье четыре парня заблудились в лесу, собирая чернику
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. У поселка Широкий Луг на Закарпатье четыре парня заблудились в лесу, собирая чернику. Спасатели их нашли и направили домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"6 августа в 04:30 в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили, что в районе долины Менчул возле села Широкий Луг Тячевского района, собирая чернику, потеряли ориентир и заблудились четверо жителей с. Добрянское в возрасте 18-20 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребята сами сообщили спасателям о том, что заблудились, когда самостоятельно не смогли вернуться домой.
"В 12:40 заблудившихся людей были найдены вблизи г.Менчул в районе ур. Большая Уголька и доставлены в места проживания", - добавили в сообщении.
Напомним, в поселке Каменка Днепропетровской области мать с ребенком 2015 рождения заблудились в лесу, спасатели нашли их невредимыми.