На Дніпропетровщині жінка з дитиною заблукали у лісі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У селищі Могилів на Дніпропетровщині матір з дитиною 2015 року народження заблукали у лісі, рятувальники знайшли їх неушкодженими. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"1 серпня о 00:08 до Служби порятунку "101" звернулись по допомогу правоохоронці. У лісовому масиві поблизу села Могилів Царичанського району заблукала жінка з маленькою дитиною", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники увімкнули проблискові маячки та звукову сирену та з ліхтарями розпочали пошуки родини.
"Вже за декілька хвилин рятувальники вивели мати, 1986 року народження, разом з дівчинкою, 2015 року народження, з лісового масиву цілими та неушкодженими", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час прогулянки заблукали дві дівчинки у лісі Павлоградського району Дніпропетровської області.