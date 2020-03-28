У Дніпропетровській області знайшли двох дівчат, які заблукали у лісі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У суботу о 21:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час прогулянки заблукали дві дівчинки у лісі Павлоградського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
До місця події негайно направлено чергове відділення 37-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця пошуку встановлено, що у лісі, квартал № 19, заблукали дві дитини, а саме: дівчинки 2004 та 2005 років народження.
Співробітники Служби порятунку 101 з використанням світлових та звукових спеціальних сигналів пожежно-рятувального автомобіля здійснили пошукові роботи.
О 22:24 рятувальники встановили місце знаходження дітей, яких передали працівникам Національної поліції; медичної допомоги дівчата не потребували.
До пошукових робіт залучено 6 людей особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, у лісі на Житомирщині заблукала жінка з дитиною.