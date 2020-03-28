У Дніпропетровській області знайшли двох дівчат, які заблукали у лісі

КИЇВ. 29 березня. УНН. У суботу о 21:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час прогулянки заблукали дві дівчинки у лісі Павлоградського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.