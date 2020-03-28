В Днепропетровской области нашли двух девушек, которые заблудились в лесу

КИЕВ. 29 марта. УНН. В субботу в 21:15 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что во время прогулки заблудились две девочки в лесу Павлоградского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.