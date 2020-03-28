В Днепропетровской области нашли двух девушек, которые заблудились в лесу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В субботу в 21:15 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что во время прогулки заблудились две девочки в лесу Павлоградского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
К месту происшествия немедленно направлено дежурное отделение 37-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию к месту поиска установлено, что в лесу, квартал № 19, заблудились двое детей, а именно: девочки 2004 и 2005 годов рождения.
Сотрудники Службы спасения 101 с использованием световых и звуковых специальных сигналов пожарно-спасательного автомобиля осуществили поисковые работы.
В 22:24 спасатели установили место нахождения детей, которых передали работникам Национальной полиции; медицинской помощи девушки не нуждались.
К поисковым работам привлечено 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, в лесу в Житомирской области заблудилась женщина с ребенком.