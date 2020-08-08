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На Закарпатье ночью потерялся 2-летний мальчик

На Закарпатье ночью потерялся 2-летний мальчик

Киев  •  УНН

 • 17319 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. На Закарпатье поздно вечером поступило сообщение об исчезновении 2-летнего мальчика. Его искали всю ночь и нашли в заброшенном доме в километре от дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

На протяжении всей ночи личный состав полиции Мукачево, совместно с нацгвардейцами, работниками ювенальной превенции и кинологами, обследовали местную территорию в поисках пропавшего мальчика. Ребенка нашли в заброшенном доме дачного сектора в километре от места жительства.

"Об отсутствии дома 2-летнего сына 29-летняя женщина сообщила сотрудникам полиции около одиннадцатого часа ночи. На поиски ребенка сразу же были ориентированы 35 полицейских личного состава Мукачевского отделения полиции, 15 сотрудников Нацгвардии, инспекторы ювенальной превенции, оперативно-розыскная группа и кинологи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение ночи правоохранители тщательно обследовали прилегающие территории, опрашивали соседей, родственников и возможных очевидцев направления движения мальчика.

"В результате, ребенка нашли. Оказалось, что мальчик заснул в одной из комнат заброшенного дома дачного сектора, расположенного примерно в километре от дома", - добавляется в сообщении.

Сейчас мальчика обследуют медики. По предварительной информации, его здоровью и жизни ничего не угрожает. За ненадлежащий уход за ребенком на мать мальчика составлен административный протокол.

Напомним, возле поселка Широкий Луг на Закарпатье четыре парня заблудились в лесу, собирая чернику. Спасатели их нашли и направили домой.

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