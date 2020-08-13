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На Буковині знайшли зниклого малюка за декілька кілометрів від дому

На Буковині знайшли зниклого малюка за декілька кілометрів від дому

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У селі на Буковині після шести годин пошуків знайшли зниклого малюка за декілька кілометрів від дому. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Чернівецької області, передає УНН.

"12 липня, приблизно о 13:30 до поліції надійшло повідомлення про зникнення дворічного жителя села Мариничі. У пошуках дитини взяли участь майже 200 правоохоронців, працівників лісового господарства та місцевих жителів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до пошуків дитини залучили сектор ювенальної превенції, карний розшук, роту поліції особливого призначення, кінологів ГУНП, рятувальників, прикордонників і працівників лісового господарства.

"Упродовж шести годин пошукові групи метр за метром відпрацьовували вулиці села, здійснюючи подворовий обхід, перевіряли закинуті будівлі, прибудови, автомобілі, сади, береги річки та місцевий ліс. Також поліцейські здійснювали аерозйомку території за допомогою квадрокоптера. Дитину вдалося знайти в лісі за декілька кілометрів від дому. Співробітники поліції передали хлопчика батькам. Сімейний лікар оглянув малюка. Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує", – повідомили у поліції.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті пізно ввечері надійшло повідомлення про зникнення 2-річного хлопчика. Його шукали всю ніч та знайшли у покинутому будинку за кілометр від дому.

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