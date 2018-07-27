На Буковине столкнулись микроавтобус и поезд: двое погибших, семеро – в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Столкновение микроавтобуса и грузового поезда произошло в селе Мамаивцы Черновицкой области. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в области, передает УНН.
"В 17:27 в полицию поступило сообщение о столкновении в селе Мамаивцы Кицманского района микроавтобуса "Мерседес Спринтер" и грузового поезда сообщением "Неполоковцы-Черновцы", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы.
"В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом погибли два человека. Еще семь пассажиров доставлены в больницу, трое из них - в реанимации", - отметили в полиции.
Известно, что ДТП произошло в 17:15. В салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров - работников одного из частных предприятий. Транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. В перевозчика является лицензии на внутренние перевозки пассажиров.
Водителя микроавтобуса задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины. На месте ДТП проводятся первоочередные следственные действия.
В 18:50 было восстановлено движение железнодорожного транспорта.
Напомним, в Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде. Водитель грузовика погиб, ранения получили 28 человек, среди них машинист поезда и семеро детей.