На Буковині зіткнулися мікроавтобус та потяг: двоє загиблих, семеро - у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Зіткнення мікроавтобуса та вантажного потяга сталося у селі Мамаївці Чернівецької області. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в області, передає УНН.
"О 17:27 до поліції надійшло повідомлення про зіткнення у селі Мамаївці Кіцманського району мікроавтобуса "Мерседес Спрінтер" та вантажного потяга сполученням "Неполоківці-Чернівці", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що 62-річний водій не переконався у безпечності проїзду через залізничну колію. За попередньою інформацією, на переїзді працювали світлові та звукові сигнали.
"Внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса з потягом загинуло двоє осіб. Ще семеро пасажирів доставлено до лікарні, троє з них - в реанімації", - зазначили в поліції.
Відомо, що ДТП сталося о 17:15. У салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів - працівників одного з приватних підприємств. Транспортний засіб належить іншому підприємцю, з котрим було укладено договір на перевезення працівників фірми. У перевізника є ліценція на внутрішні перевезення пасажирів.
Водія мікроавтобуса затримали в порядку статті 208 КПК України. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України. На місці ДТП проводяться першочергові слідчі дії.
О 18:50 було відновлено рух залізничного транспорту.
Нагадаємо, у Західнопоморському воєводстві Польщі пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою на нерегульованому переїзді. Водій вантажівки загинув, поранення отримали 28 людей, серед них машиніст потяга та семеро дітей.