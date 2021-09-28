На Буковине зафиксировали 421 новый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Черновицкой области за 28 сентября зафиксировали 421 новый случай инфицирования COVID-19, также в области выписаны 258 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 88 479 случаев болезни. За последние сутки 258 человек выздоровели, 81 041 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 2010 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1797 ПЦР-исследования и 1567 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 401 956 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 863 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.