На Буковине за сутки зафиксировано 84 случая коронавируса, в области снова вводят особый режим
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На Буковине сегодня, 13 апреля, официально подтверждено еще 84 случая заражения коронавирусом. 54 зараженных - из Черновцов. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает УНН.
Он отметил, что за последнюю неделю число заболевших выросло на 300 человек.
“Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 546 человек”, — говорится в сообщении.
“Сегодня ночью в область прибудет очередная партия помощи от Офиса Президента. Уже завтра ее распределят между районами”, — написали в пресс-центре ОГА.
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“По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в следующие выходные на Буковине снова будет действовать особый режим. Начнется он в 13:00 в субботу, 18 апреля, и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля”, — резюмировал Осачук.
Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
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