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На Буковині за добу зафіксовано 84 випадки коронавірусу, в області знову вводять особливий режим

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Буковині сьогодні, 13 квітня, офіційно підтверджено ще 84 випадки зараження коронавірусом. 54 заражених – із Чернівців. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає УНН.

Він зазначив, що за останній тиждень число хворих зросло на 300 осіб.

“Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 546 осіб”, — йдеться у повідомленні.

“Сьогодні вночі в область прибуде чергова партія допомоги від Офісу Президента. Уже завтра її розподілять між районами”, — написали у пресцентрі ОДА.

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“За рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у наступні вихідні на Буковині знову діятиме особливий режим. Розпочнеться він о 13:00 у суботу, 18 квітня, і триватиме до 6:00 вівторка, 21 квітня”, — резюмував Осачук.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 — летальні.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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