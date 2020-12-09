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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67734 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90002 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113985 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149186 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197977 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194527 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281465 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331081 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157964 просмотра

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Актуальное
На Буковине уже более 36 тыс. инфицированных COVID-19

На Буковине уже более 36 тыс. инфицированных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9927 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали лишь 218 новых случая инфицирования COVID-19, тем самым общее количество инфицированных перевалило за 36 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 36 044 случаев болезни. За последние сутки 562 человека выздоровели, 19597 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 689 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1128 образцов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 845 343 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 204 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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