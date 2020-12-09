На Буковине уже более 36 тыс. инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали лишь 218 новых случая инфицирования COVID-19, тем самым общее количество инфицированных перевалило за 36 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 36 044 случаев болезни. За последние сутки 562 человека выздоровели, 19597 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 689 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1128 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 845 343 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 204 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.