На Буковині вже понад 36 тис. інфікованих COVID-19

Так, загалом на Буковині зафіксовано 36 044 випадки хвороби. За останню добу 562 людини одужало, 19 597 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 689 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1128 зразків.

Більше подробиць голова ОДА не навів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 845 343 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 14 204 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.