На Буковине в результате ДТП пострадали 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня около 16-ти часов по спецлинии "102" поступило сообщение о столкновении автомобилей вблизи села Недобоевцы Хотинского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Черновицкой области.
Выехав на место ДТП, работники полиции выяснили: двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel по неизвестным пока причинам вдруг выехал на встречную полосу. Задев там микроавтобус Ford Transit, автомобиль потом лоб в лоб столкнулся с минивэном Volkswagen Caddy.
На момент столкновении в автомобиле Opel находилось пять человек, а в Volkswagen Caddy - трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка. От полученных в результате ДТП травм в реанимации умер 60-летний водитель автомобиля Opel.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня в обед во Львовской области в результате столкновения двух легковушек пострадали 5 человек, среди которых двое детей.