На Буковині внаслідок ДТП постраждали 8 осіб

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні близько 16-тої години на спецлінію "102" надійшло повідомлення про зіткнення автомобілів поблизу села Недобоївці Хотинського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП Чернівецької області.

Виїхавши на місце ДТП, працівники поліції з’ясували: рухаючись зі сторони Чернівців, легковий автомобіль Opel з невідомих поки що причин раптом виїхав на зустрічну смугу. Зачепивши там мікроавтобус Ford Transit, легковик потім лоб у лоба зіткнувся з мінівеном Volkswagen Caddy.

На момент зіткненні в автомобілі Opel перебувало п’ятеро осіб, а у Volkswagen Caddy – троє. З травмами різного ступеню тяжкості усі восьмеро потерпілих були доставлені до лікарні. Серед них і 6-річна дівчинка. Від отриманих внаслідок ДТП травм у реанімації помер 60-річний водій автомобіля Opel.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні в обід у Львівській області внаслідок зіткнення двох легковиків постраждало 5 людей, серед яких двоє дітей.

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