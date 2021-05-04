На Буковине обнаружили лишь 62 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 62 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 433 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
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Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 492 случаев болезни. За последние сутки 433 человека выздоровели, 63 962 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1 681 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 317 ПЦР-исследований и 48 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 088 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 916 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.