На Буковине обнаружили 56 новых случаев коронавируса, в общем - 2324
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На Буковине в воскресенье лабораторно подтверждено еще 56 случаев коронавируса. Из них - 23 в Черновцах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.
Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 2324 человека.
В Черновицкой области выздоровели 356 человек. ПЦР-тесты показали дважды отрицательный результат 21 буковинцу.
Напомним, за сутки в Украине зафиксировали еще 522 новых случая и 15 летальных случаев. Общее количество заболевших составляет 15 232.