На Буковине обнаружили 56 новых случаев коронавируса, в общем - 2324

КИЕВ. 11 мая. УНН. На Буковине в воскресенье лабораторно подтверждено еще 56 случаев коронавируса. Из них - 23 в Черновцах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.