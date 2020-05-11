На Буковині виявили 56 нових випадків коронавірусу, загалом - 2324
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. На Буковині у неділю лабораторно підтверджено ще 56 випадків коронавірусу. З них - 23 у Чернівцях. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука.
Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 2324 людини.
У Чернівецькій області одужали 356 осіб. ПЛР-тести показали двічі негативний результат 21 буковинцю.
Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували ще 522 нових випадки і 15 летальних випадків. Загальна кількість хворих становить 15232.