На Буковине обнаружили 53 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 53 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 83 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 406 случая болезни. За последние сутки 83 человека выздоровели, 76489 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1771 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 482 ПЦР-исследований и 613 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 206 836 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 857 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.